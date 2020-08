Ein hartes Brett für den VfR Aalen

Als Spieler – 1992/93, als die 2. Bundesliga wieder eingleisig wurde – hat Roland Seitz schon einmal eine Mammutrunde hinter sich gebracht. Damals ist der Fußballprofi mit dem MSV Duisburg als Tabellenzweiter in die 1. Bundesliga aufgestiegen. „Das war schon ein Riesenprogramm mit 24 Teams und sieben Absteigern“, erinnert sich der heutige Cheftrainer des VfR Aalen. Wenn er mit dem VfR an diesem Mittwoch in die neue Fußballsaison einsteigen wird, dann steht er mit seinem Team erneut vor einer Saison, die es in sich haben wird. 42 Spieltage und 21 Gegner warten auf die Rohrwangelf in Hin- und Rückspielen