Spiel mit leichten Fußspitzen

Bühne Ohne Noten musiziert Paolo Oreni bei seinem Besuch in Heubachs St.-Ulrich-Kirche – ein beeindruckendes Konzert.

Virtuose Kunst des Orgelspiels war in Heubach zu hören und zu sehen. Denn dank Kamera und einer aufgestellten Leinwand wurde der Auftritt des italienischen Organisten Paolo Oreni am Sonntag von der Empore direkt in den Kirchenraum übertragen.

Die Besucherinnen und Besucher in St. Ulrich konnten auf diese Weise Musik mit Ohren und Augen erleben und sich ein Bild davon machen, wie die beeindruckende Virtuosität, mit der Oreni sich über Tasten und Pedale bewegt, aussieht.

Mit leichter Hand und ebensolchen Fußspitzen spielt er zu Beginn das Concerto D-Dur BWV 972 von Antonio Vivaldi, das Johann Sebastian Bach für Orgel transkribiert hat. Ein