Tanzkurs, Töpfern und Tiere

Ferienprogramm Der Leiter des Ellwanger Jugendzentrums zieht eine positive Bilanz. Was alles angeboten wurde – und von wem.

Ellwangen

Wir sind sehr froh, dass wir in diesem Jahr, in dem alles etwas anders ist, für Ellwangen ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche auf die Beine stellen durften“, so Jörg Mayer, Leiter des Jugendzentrums.

Insgesamt wurden 109 Angebote in kleineren Gruppen angeboten. 422 Kinder und Jugendliche nutzen diese, um sich die Sommerferien zu versüßen.

Das Ellwanger Ferienprogramm wurde unterstützt von Kerstin Brenner, mit der es gemeinsam auf Ziegenwanderung ging. Der Forst-BW-Betriebsteil Virngrund organisierte einen erlebnisreichen Waldtag auf den Spuren der Waldtiere.

Es gab Tanzkurse der Tanzschule Brigitte Rühl, einen