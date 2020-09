Eintauchen in die Klötzlewelten

Neresheim. Auch „Ferienspaß“ geht in diesem Jahr etwas anders als gewohnt. Ruhig treffen sich die Kinder am Samstagnachmittag in der Adalbert-Seifriz-Halle des Rathauses. Jedes mit Mundschutz. Neresheims Kulturbeauftragter Benjamin Zierold zählt die Gruppe ab und führt sie dann durchs Treppenhaus hoch in den großen Sitzungssaal.

Vor der Tür werden noch die Hände gründlich desinfiziert und dann geht jedes Kind an seinen vorbereiteten Platz. Dann heißt es „Mundschutz ab“ und das Entdecken, Lernen und Spielen mit den kleinen Plastik-Steinchen kann beginnen.

„Wir halten streng das aktuelle Grundschul-Hygienekonzept