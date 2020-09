Stadtwald: Raus mit dem Käferholz!

Forst Was es mit den groß angelegten Holzfällarbeiten im bei Spaziergängern beliebten Spitalwald auf sich hat. Und was gerade auch im Rohrwang und im Langert passiert.

Aalen

Eingeschlagenes Nadelholz am Wegesrand: Vor allem Fichten werden derzeit im Spitalwald, unterhalb des Sandbergs beim „Mädle“ mit Rückemaschinen aus dem Wald gezogen. Auf diese „groß angelegten Waldarbeiten“ im städtischen Forst weist uns SchwäPo-Leser Christian Schlotter hin. Er fragt sich, was es mit dem Holzeinschlag in diesem bei Spaziergängern beliebten Gebiet auf sich hat.

Eine Nachfrage beim städtischen Presseamt ergibt: Es handelt sich nicht um einen isolierten Eingriff, sondern um eine Maßnahme, wie sie derzeit überall in den Wäldern Europas zu beobachten