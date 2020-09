Wie man in den Wald hineinruft …

Verborgene Orte (5) Wie sich Wanderinnen und Wanderer in Essingens Wald wie in den Alpen fühlen können, zeigt die Suche nach dem Echopunkt.

Essingen

Nein, wir haben uns nicht geirrt. Haben die Gemeinde an der Remsquelle nicht mit einem Ort in den Alpen verwechselt. Denn auch aus Essingens Wald schallt es so heraus, wie man hineinruft. Das klappt mit einem Pfiff, mit „Holiaüdüü“ oder einem einfachen „Hallo“. Denn: In der langen Halde gibt’s einen Echopunkt.

Mehr darüber wissen Philipp Wagenblast, Fritz Sauter und Hartmut Ilzhöfer. Das Trio verrät in Teil fünf der Sommerserie, wo in Essingen Alpenflair aufkommt.

Wer das Geheimnis lüften will, sollte flotten Fußes sein. Los geht’s am Wanderparkplatz „In den Buchen“, in Richtung