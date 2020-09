Bartholomäer Kinder radeln zur Straußenfarm

Ferienprogramm „Radeln mit dem Bürgermeister“ führt in diesem Jahr zum Lindenhof nach Böhmenkirch.

Bartholomä. Mittlerweile eine nette Tradition bildet der Bartholomäer Ferienprogrammpunkt „Radeln mit dem Bürgermeister“. Diese Tour wurde zum fünfzehnten Male angeboten. Siebzehn Kinder und Jugendliche und weitere sechs Begleitpersonen der Radsportfreunde Bartholomä folgten der Einladung von Bürgermeister Thomas Kuhn.

Ziel war der Lindenhof mit der Straußenfarm in Böhmenkirch. Die Strecke in die Nachbargemeinde ist sehr eben und es ist ein Leichtes, über Wald- und die Feldwege auch in einer größeren Gruppe mit Kindern über die Kreisgrenze nach Böhmenkirch zu radeln.

So waren die ersten Kilometer einfach zu meistern.