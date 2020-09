Mehr Mut zeigen, für Frieden einsetzen

Antikriegstag Gewerkschafter und Friedensfreunde treffen sich am Aalener Marktbrunnen und erinnern an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren.

Aalen

Kurz vor 17 Uhr auf dem Aalener Marktplatz: Immer mehr Frauen und Männer steuern auf den Marktbrunnen zu, einige mit Transparenten in den Händen. „Frieden für alle“, „Waffengeschäfte eindämmen“ oder „Beitritt zum UN-Atomwaffenverbot jetzt“ lauten die Botschaften. DGB-Sekretärin Kerstin Pätzold und andere gewerkschaftlich Aktive haben am Marktbrunnen in großen Buchstaben ein Zitat von Georg Elser angebracht: „Ich habe den Krieg verhindern wollen.“

1957 habe der Deutsche Gewerkschaftsbund den 1. September zum Antikriegstag ausgerufen, erinnert Pfarrer Bernhard Richter, der die Versammelten