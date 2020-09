In die Pedale treten und Kilometer sammeln

Aalen. Die Stadt Aalen tritt wieder in die Pedale. Bei der Aktion Stadtradeln, die noch bis 27. September läuft, geht es darum, in Teams innerhalb von drei Wochen möglichst viele Fahrradkilometer zu sammeln: Auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder in der Freizeit, jeder Kilometer zählt, wie die Stadt Aalen in einem Schreiben mitteilt.

Auch in diesem Jahr seien die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, mitzumachen und zu erleben, wie einfach und praktisch Radfahren im Alltag sei. Denn mit dem Fahrrad komme man schnell und unkompliziert von A nach B.

„Beim Stadtradeln können alle Menschen mitmachen, die in Aalen wohnen, arbeiten,