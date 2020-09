Das müssen Reiserückkehrer beachten

Aalen

In diesen Tagen kehren viele Menschen aus dem Urlaub zurück. Vor allem Reisende, die die Ferien in Risikogebieten verbracht haben, müssen bei ihrer Rückkehr einiges beachten. Dabei bleiben oftmals offene Fragen – zumal die Regelungen je nach Gemeinde teilweise unterschiedlich gehandhabt werden. Was aus den Verordnungen der Bundes- und Landesregierung hervorgeht und welche Unterschiede es in den Städten im Ostalbkreis gibt:

Wer muss sich testen lassen? Alle, die aus einem Risikogebiet einreisen, sind dazu verpflichtet, einen Coronatest zu machen. Der Test ist kostenlos. Reisende, die nicht aus Risikogebieten kommen,