Am Kamin mit Landrat Klaus Pavel

Aalen. Viel Zeit hat er nicht mehr als Landrat des Ostalbkreises. In der kommenden Woche wird Klaus Pavel offiziell verabschiedet. Bevor es so weit ist, besucht er die SchwäPo und stellt sich den Fragen von Michael Länge, Redaktionsleiter der Gmünder Tagespost, und Jürgen Steck, Redaktionsleiter der SchwäPo.

24 Jahre war Klaus Pavel dann im Amt, 24 Jahre, in denen er viel bewegt hat und das Amt eines Landrates in einer zumindest für den Ostalbkreis völlig neuen Weise interpretiert hat. Pavel gilt als Macher, insbesondere in Krisenzeiten – und man wird ihn immer in Verbindungen bringen mit der „Region der Talente und Patente“,