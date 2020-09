Auf den Hallenfußball verzichten

Der Württembergische Fußballverband (WFV) verzichtet auf Durchführung von Bezirks- und Verbandswettbewerben in der Halle und bittet die Vereine, dies auch zu tun.

Trotz der Wiederaufnahme des regulären Spielbetriebs unter Pandemiebedingungen könne man von einer Rückkehr in die Normalität derzeit noch nicht sprechen, heißt es in einer Verbandsmitteilung. Mit Blick auf den bevorstehenden Herbst und den darauf folgenden Winter habe man sich deshalb in den zuständigen Gremien und Ausschüssen intensiv mit dem Hallenspielbetrieb beschäftigt, um rechtzeitig verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen.

Auf deren Vorschlag wird in der Saison