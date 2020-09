Die Einstellung muss weiterhin stimmen

Fußball, Regionalliga Am Samstag muss der VfR Aalen um 14 Uhr bei der TSG Balingen ran. „Wir dürfen sie nicht unterschätzen“, mahnt Roland Seitz.

Es waren die drei Punkte zum Auftakt, mit denen wohl die wenigsten gerechnet hatten. Ein 1:0-Heimsieg gegen den TSV Steinbach Haiger. Und es sind die drei hart erkämpften Punkte, die nun einen gewissen Druck aufbauen. Nämlich den vom nächsten Sieg. Die Erwartungen sind groß. „Balingen ist nicht Steinbach – und genau darin liegt die Gefahr“, warnt VfR Aalens Trainer Roland Seitz. Die wichtigste Aufgabe sei es nun der Kopf: „Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen.“

Und das ist eine der großen Aufgaben des Trainerteams in den wenigen, kommenden Tagen: „Wir müssen mit Worten so überzeugen, dass am Samstag