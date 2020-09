Enenkel und Ziegler leiten Kliniken

Aalen/Ellwangen. Mit Birgit Enenkel und Bernd Ziegler bekommen das Ostalb-Klinikum Aalen und die St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen neue pflegerische Standortleiter. Das teilten die Kliniken Ostalb in einem Schreiben mit.

Am Ostalb-Klinikum Aalen folge Birgit Enenkel als pflegerische Standortleiterin auf Günter Schneider, der Ende März nach über 35 Dienstjahren in den Ruhestand ging. Birgit Enenkel bringe Erfahrung im Gesundheitsbereich mit. Nach ihrer Ausbildung in der Krankenpflege habe sie ein Studium im Pflegemanagement sowie ein berufsbegleitendes Master-Fernstudium absolviert. Zuletzt war sie laut Mitteilung im Christophsbad in Göppingen