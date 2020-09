Klinik erhält eine über 2700-Euro-Spende von TE Connectivity

Spende Die Firma TE Connectivity hat über 2700 Euro an die St.-Anna-Virngrund-Klinik gespendet. Das Geld kommt der Allgemeinchirurgie und dem Labor zugute. Bereits zum zweiten Mal konnten Freundeskreis und Klinikvertreter den Elektronik-Komponentenhersteller TE Connectivity zur Spendenübergabe an der Ellwanger Klinik begrüßen. Peter Gösele und Barbara Hahn waren mit einem Scheck über 2733 Euro an die St.-Anna-Virngrund-Klinik gekommen. TE Connectivity mit Niederlassungen unter anderem in Wört und Dinkelsbühl unterstützt jedes Jahr soziale Projekte. Das Besondere dabei: Die Vorschläge für die Spendenzwecke kommen aus der Belegschaft.