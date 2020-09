Fahndung nach Familienangehörigem

Brand Die Polizei geht nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Waldhausen von Brandstiftung aus. Die Ermittler suchen den 72-jährigen Werner Görig, der das Haus mit seiner Familie bewohnte.

Lorch-Waldhausen. Der Brand am Mittwochmorgen in einem Wohnhaus in der Kelterstraße in Waldhausen ist möglicherweise zielgerichtet gelegt worden, teilt die Polizei am Donnerstagabend mit. Kriminaltechniker der Polizei hatten im Laufe des Mittwochs und am Donnerstag laut Polizeibericht umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Durch die Spuren und weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise, nach denen die Ermittlungsbehörden von einem Brandstiftungsdelikt ausgehen.

Der Tatverdacht richtet sich konkret gegen den 72-jährigen Siegfried Werner Görig, teilen die Polizei und die Staatsanwaltschaft