Zeidler kommt mit St. Gallen zum FCH

Peter Zeidler gastiert mit dem FC St. Gallen an diesem Samstag um 15 Uhr beim 1. FC Heidenheim. Der schweizer Vizemeister bestreitet damit in der Voith-Arena die mittlerweile achte Auflage des Max Liebhaber-Pokals. Erneut sind Zuschauer im Stadion teilweise erlaubt. Das Kontingent von maximal 499 Anwesenden ist beim Kartenvorverkauf bereits ausgeschöpft worden. Es gibt am Spieltag selbst keine Eintrittskarten mehr.

Während der FC Heidenheim zum Abschluss der vergangenen Zweitligasaison in den Relegationsspielen gegen Werder Bremen an die Tür zur Bundesliga klopfte, sorgte auch der Böbinger Peter Zeidler als Cheftrainer des FC St. Gallen mit