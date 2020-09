Lions spenden 3000 Euro für die Tagespflege St. Anna

Spende Warum der Serviceclub spendet und wofür der Förderverein von St. Anna das Geld verwenden will.

Ellwangen. Seit elf Jahren unterstützt der Förderverein der Tagespflege St. Anna die Pflege und Betreuung von älteren Menschen in Ellwangen. In dieser Zeit hat der Verein über 70 000 Euro an Spenden gesammelt, die unter anderem für die Anschaffung von drei behindertengerechten Fahrzeugen sowie von Hand- und Spielgeräten und Musikinstrumenten verwendet wurden.

Um diese erfolgreiche Tätigkeit fortsetzen zu können, hat der Lions Club Ostalb-Ipf vor Kurzem eine Spende von 3000 Euro an den Vorsitzenden des Vereins, Rainer Zeifang, überreicht. „Das ist die höchste Einzelspende seit dem Bestehen unseres Vereins“, freute sich Zeifang