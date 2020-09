Kader des KSV Aalen 05 nimmt Gestalt an

Ringen Mit Gastringer Andre Winkler und weiteren Neuzugängen starten die Aalener in die Saison.

Mit vier Neuzugängen ist die Kaderplanung des KSV Aalen 05 nahezu abgeschlossen. Der wohl hochkarätigste Neuzugang in dieser Saison kommt aus Ungarn. Mit Milan Korcsog, mehrfacher ungarischer Jugendmeister und Vize-Weltmeister der Kadetten im freien Stil, konnte der KSV ein riesen Talent an Land ziehen. Korcsog wäre auch 2020 wieder international an den Start gegangen,wäre da nicht die Corona-Pandemie.

In Ermangelung von internationalen Wettbewerben arbeitete Korcsog diesen Sommer hauptsächlich an Kraft-und Konditionsaufbau. Korcsog ging vergangenes Jahr noch bis 86 kg an den Start,was bei seiner Körpergröße von 1,94 Meter kein leichtes