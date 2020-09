Aalens Schulen fit für Zukunft machen

Sommerserie „Zukunftsthemen“ (5) Digitales Lernen ist in der Corona-Krise so wichtig wie noch nie. Was Schulen aus ihrer Sicht jetzt brauchen, erläutern die Fraktionen im Aalener Gemeinderat.

AalenIn Zeiten von Corona wichtiger denn je: Digitalisierung an Schulen. Tablets und digitale Tafeln helfen im Präsenzunterricht und beim selbstständigen Lernen. Schon vor Corona hat der Gemeinderat Investitionen in die digitale Schulinfrastruktur beschlossen. Unabdingbar sind mobile Geräte und Software während eines Lockdowns. Um auf eine eventuelle zweite Welle der Pandemie vorbereitet zu sein, hat der Gemeinderat vor der Sommerpause noch die Verwaltung ermächtigt, 1000 Tablets für Schülerinnen und Schüler zu kaufen, die kein mobiles Gerät haben. Aber reicht das alles zusammen aus, um an Aalens Schulen