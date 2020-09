Ein Mutmacher von Patient Nr. 438525

Castor und ich in der Reha. So nenne ich meinen Krebs: Castor. Wie den Bruder von Pollux. Ich wache mit Gedanken an ihn auf. Und schlafe mit Gedanken an ihn ein. Meistens viel später als gewünscht. Um dann nachts aufzuschrecken – und schon wieder an ihn denken zu müssen. Mal länger. Mal kürzer. Das einzig Gute am erschöpfenden Gedankenkarussell ist, dass es einen irgendwann zwangsweise wieder einschlafen lässt.

Castor ist ein harter Hund. Aber er hat sich einen zähen Burschen ausgesucht, der gerne fröhlich ist. Und der kann dank Reha jetzt Sachen, bei denen er früher mit den Augen gerollt hat. Yoga zum Beispiel. Und Qi Gong. Ich