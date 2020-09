Knut Jansen

250 Jahre Beethoven wird in diesem Jahr gefeiert. Was bedeutet das für Sie? Für Dirigenten ist Beethoven allgegenwärtig mit seiner Stellung in der Sinfonik oder bei den Klavierkonzerten. Von daher braucht es für uns kein Jubiläumsjahr, um sich seines Schwergewichtes bewusst zu werden. Er begleitet einen auch in der Auseinandersetzung mit anderen Komponisten. Aber Gedenkjahre geben die Gelegenheit, durch die Aufführungsdichte sowas wie Entwicklungen und Bezüge im gesamten Schaffen als dichteres Netz erleben zu dürfen. Aber Corona hat uns diese Erfahrung ja aktuell weitgehend vorenthalten.

Können Sie sich an das erste Beethovenstück