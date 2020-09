250 Jahre Beethoven wird in diesem Jahr gefeiert. Was bedeutet das für Sie? Ja, in der Tat. Der Titan wird 250. Leider bedeutet das in der momentanen Praxis immer noch nicht viel. Noch ist man bei den sinfonischen Konzerten längst nicht dort angekommen, wo man vor dem Lockdown war. Klar ist aber, dass das Genie Ludwig van Beethoven auf jeden Fall eine größere Party verdient hätte.

Können Sie sich an das erste Beethovenstück erinnern, das Sie besonders beeindruckt hat? Ein spezielles Stück gibt es für mich nicht. Alle seine Kompositionen sind Meisterwerke. Zudem sind sie gestreut über drei Schaffensperioden.