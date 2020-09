Wochenende der Remis

Sport Das war am zweiten September-Wochenende vor einem Jahr geboten.

Der VfR Aalen, die Sportfreunde Dorfmerkingen, die TSG Hofherrnweiler und Normannia Gmünd im direkten Duell gegeneinander, spielten in ihren Ligen unentschieden. Essingen dagegen siegte. Der Rückblick.

Der VfR Aalen kam gegen TuS RW Koblenz in der heimischen Ostalb-Arena nach einer enttäuschenden Leistung letztlich nicht über ein 0:0 hinaus. Trainer Roland Seitz bewertete den damaligen Auftritt folgendermaßen: „Das war zu wenig. Das war sehr enttäuschend.“ Auch in der Oberliga gab es eine Punkteteilung. Die Sportfreunde Dorfmerkingen und der CfR Pforzheim trennten sich 1:1. In der 16. Spielminute fiel das 1:0. Ein Traumpass