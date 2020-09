Das Traditionsschuhhaus Bolsinger schließt

Aalen-Wasseralfingen. Die leer geräumten Schaufenster sind mit rot-weißen Absperrbändern beklebt. „Spätestens in zwei Wochen werden wir definitiv schließen. Für immer“, sagt Roswitha Raab, geborene Bolsinger. Die 55-Jährige führt seit dem Jahr 2000 in dritter Generation das Traditionsschuhhaus in der Wilhelmstraße 27 in Wasseralfingen. „Der Entschluss ist nicht coronabedingt, sondern hat sich schon seit längerer Zeit abgezeichnet“, berichtet Raab. Und schickt zwar bekümmert, aber nicht verbittert hinterher: „Was nutzt heute noch Tradition.“

Mit dem boomenden