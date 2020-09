Wie die Agape Mission in Simbabwe hilft

Aalen. Lucky Moyo aus Simbabwe hat als 20-Jähriger Aalen kennengelernt. Es war vor 30 Jahren, als er am Elektroausbildungszentrum seine Lehre erfolgreich abschloss. Seither kommt er alle zwei Jahre nach Aalen und besucht seine Freunde vom Agape Missions Verein, dies sind Christen aus verschiedenen Kirchen und freikirchlichen Gemeinden Aalens.

„Agape kommt aus dem Griechischen und bedeutet Liebe“, erklärt Herbert Gail, der 32 Jahre lang erster Vorsitzender des Vereins war, in einem Schreiben. „Aus Liebe zu den Christen in Simbabwe unterstützen wir ihre Arbeit in dem schwierigen Land, das lange als autoritäre Diktatur galt“,