Schlange stehen zum Krankenbesuch

Gesundheitswesen Worauf sich Besucher der Kliniken im Ostalbkreis in Coronazeiten einstellen müssen und wie die Klinikleitung das begründet. Ärger in Mutlangen über lange Wartezeiten im Freien.

Aalen/ Ellwangen/ Gmünd

Kurz vor 15 Uhr am Ostalb-Klinikum in Aalen. Gleich beginnt die tägliche Besuchszeit. Menschen bewegen sich gen Eingang. In dem großen Foyer stehen an diesem Tag bereits 22 Menschen in der Warteschlange. „Ich will nicht lügen“, meint ein junger Mann. „Aber gestern war ich auch hier und habe bestimmt 30 Minuten gebraucht, bis ich vorne an der Rezeption stand.“

Eine ältere Frau kommt hinzu und stellt sich ganz hinten in der Schlange an. Die Wartende vor ihr dreht sich um und fragt: „Haben Sie schon ein Besucherformular?“ Sie solle sich vorne an der Rezeption gleich so ein Formular