Obdachlos: die verdeckte Not

Ellwangen

In der Öffentlichkeit sind sie in Ellwangen zwar kaum zu sehen, doch das Problem existiert: Obdachlosigkeit mit seinen vielen Facetten ist ein Thema, dem sich die Stadt Ellwangen und die Caritas Ost-Württemberg gemeinsam annehmen.

In Ellwangen sind derzeit 69 Menschen in einer Obdachlosenwohnung untergebracht, berichtet Jürgen Schäfer vom Ellwanger Ordnungsamt. Besonders schlimm: darunter sind acht Familien, teils mit Kindern. „Obdachlosigkeit hat mehrere Ausprägungen, und von Amtsseite aus unterscheiden wir zwischen Nichtsesshaften, Wohnungslosen und Obdachlosen“, so Schäfer. „Doch uns ist wichtig, allen immer