In Holz gehauene Lebensphilosophie

Schwäbisch Gmünd

Auf den ersten Blick ist es ein Holzrelief. Bei genauerer Betrachtung in Holz geschlagene Lebensweisheit. Dahinter steht Künstler und Bühnenbildner Reiner Schmid. Beim Festival FKK im Zappa in Schwäbisch Gmünd lässt er Besucher an der Entstehung teilhaben. „Sience Fiction in Holz“ nennt er seine Live Bildhauerei im Schatten der dortigen Kunstschutzmauer.

An diesem Tag kennt er den Titel des Kunstwerks schon im Voraus: „Wo ist Jean Moulin?“ heißt es und zur Orientierung ist die Frage auch mitten im gerade entstehenden Relief platziert. Ob nun französischer Widerstandskämpfer, Leichtathlet oder