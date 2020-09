Wie der Krapp rot leuchtet

Ellwangen

Ein echter Anziehungspunkt war es am Sonntag, das Alamannenmuseum: Beim Aktionstag „Färben und Färbepflanzen“, dem zweiten in diesem Jahr, herrschte reges Treiben. Erste Besucher waren schon kurz nach Beginn da und zeigten reges Interesse an der Arbeit der Textilhandwerkerinnen Sabine Maybaum und Bianca Oettlin.

So ein unscheinbares Pflänzchen ist er, dieser Krapp, wie er da in der Ecke des Museumsgartens bescheiden vor sich hin wächst. Seine Wurzeln aber haben es in sich: Werden sie als Färbedroge verwendet, entstehen leuchtende Varianten eines intensiven Rots, mitunter sogar innerhalb ein und desselben Wolle-Strangs.