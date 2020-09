Zwei Elfmeter und eine Punkteteilung

In einem jederzeit spannenden und intensiven Ostalb-Derby teilten sich der SV Neresheim und der SV Waldhausen die Punkte. Am Ende stand es 1:1. Die Elf von Trainer Jens Rohsgoderer ist somit auch im vierten Spiel ohne Niederlage. Die Neresheimer müssen weiter auf den ersten Dreier der Saison warten, sind jetzt aber seit zwei Spielen ungeschlagen.

Wie es sich für ein Derby gehört, war die Partie von Beginn an umkämpft. Dabei gab es viele Unterbrechungen und Fouls auf beiden Seiten. Ein richtiger Spielfluss kam so erst mal nicht auf. Allerdings lag das teilweise auch an Schiedsrichter Nicolas Strauß, der die Partie oft unterbach. In den ersten