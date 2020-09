Albert, Andrea und der Neresheimer Schlagerhype

Neresheim. Kaum zu glauben: Schon am Parkplatz des Ärztehauses steigen Menschen aus ihren Autos. Unten am Stadtgraben sind alle Parkplätze belegt. Rund 300 Besucher in meist eher gesetzterem Alter sind es im Stadtgarten zu Konzertbeginn an diesem klaren und erfrischenden Härtsfeld-Sonntagnachmittag. Schlagerherz, was willst du mehr?

Zum Konzert im Rahmen der Reihe „Musik im Grünen“ waren diesmal „Albert & Andrea“ in Neresheim. Mit vollem Namen heißen die beiden Albert Hauser und Andrea Billand. Sie kennen sich musikalisch schon seit 1996, haben sich dann vor gut drei Jahren entschlossen, zusammen professionell