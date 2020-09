„Die Kröte schlucken“

Wie haben Sie das Spiel erlebt? Roland Seitz, Trainer VfR Aalen: Das war ein hoch verdienter Sieg für die TSG. Die Balinger wollten mehr und haben ihre Tore gemacht. Wir haben in keinster Weise ins Spiel gefunden, wie wir das eigentlich wollten.

Das Team wirkte wie ausgewechselt, was hat heute nicht gepasst? Vielleicht ist es die Zufriedenheit, die der ein oder andere nach dem letzten Sieg gegen Steinbach Haiger hatte. Wenn man zu viel Lob kriegt, könnte man meinen, es geht alles von selbst. Aber so ist das im Leistungssport nicht, da musst du immer an dir arbeiten.

Die ersten beiden Tore kamen zu ungünstigen Zeitpunkten... Ja, das 1:0