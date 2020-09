Letztes Rennen um Achtelfinal-Plätze

Bevor es in die Achtelfinals geht, müssen im Bezirkspokal in der Region Ostwürttemberg erst noch drei Spiele aus der dritten Runde nachgeholt werden. Am Dienstag trifft Durlangen um 17.30 Uhr auf die DJK Schwabsberg-Buch. Am Mittwoch werden gleich zwei weitere Spiele nachgeholt. Ebnat empfängt um 19 Uhr Hüttlingen und Adelmannsfelden muss beim TV Neuler ran. Anpfiff ist hier um 18.30 Uhr.

FC Durlangen – DJK Schwabsberg-Buch Bereits am Dienstag begegnen sich zwei Kreisliga-A-Ligisten. Der FC Durlangen empfängt die DJK Schwabsberg-Buch. Die Gäste hatten einen Coronafall in ihren Reihen und so wurde nicht nur die Bezirkspokalpartie gegen