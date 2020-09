Dem Badeunfall vorbeugen

Schwimmschule 120 Kinder lernen in den Kompaktkursen der Aalener Sportallianz während der Sommerferien Schwimmen.

Aalen

Rund 120 Kinder zwischen 5 und 8 Jahren haben in den Sommerferien das Angebot an Kompaktschwimmkursen der Schwimmschule der Aalener Sportallianz genützt. In vier Leistungsstufen haben sie im Unterrombacher Freibad unter Anleitung erfahrener Schwimmlehrer das Schwimmen erlernt oder ihre bereits vorhandenen Kenntnisse vertieft.

Da die üblichen Kursangebote aufgrund der Corona-bedingten Schließungen der Hallenbäder in Aalen, Ebnat und Oberkochen ausfallen mussten, hatte die Schwimmschule der ASA dieses Konzept der Kompaktkurse entwickelt.

„Viele Kinder hatten sich zu unseren üblichen Kursen in unserer zertifizierten Schwimmschule