Aalen Striker unterliegen

In einem Spiel auf hohem Niveau unterlagen die Baseballer der Aalener Sportallianz bei den klassenhöheren Bad Mergentheim Warriors nach neun Spielabschnitten auswärts denkbar knapp mit 15:16 (2:2/6:5/0:0/2:0/1:3/1:2/0:0/0:4/3:0).

Beide Mannschaften zeigten sich dabei auffallend schlagstark und so entwickelte sich eine für die Zuschauer unterhaltsame Partie, in der die Ostälbler durchweg auf Augenhöhe mitspielten und am Ende nur den an diesem Tag fehlenden Pitcheralternativen Tribut zollen mussten. Vor allem die Defensive präsentierte sich solide und agierte fehlerfrei. Für anerkennendes Staunen sorgte vor allem Aalens Centerfielder Jakob