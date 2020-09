Abzocke mit Rechnung für Telefonsex

Oberkochen

Maria M. (Name von d. Red. geändert) hat eine Telefonrechnung erhalten. 90 Euro soll die Oberkochener Rentnerin bezahlen – für Telefonsex. Zunächst reagiert Maria M. gelassen. Diesen Dienst haben weder sie noch ihr 84-jähriger Ehemann in Anspruch genommen. Die Forderung der angeblichen Firma Telstar landet daher im Papierkorb. Bis die zweite Mahnung ins Haus „flattert“. Die Forderung ist mittlerweile auf 198 Euro angewachsen. Jetzt wird die 75-Jährige nervös. Ihre Schwiegertochter Lisa reagiert und wendet sich an die SchwäPo.

Die Mahnung wirkt schon auf den ersten Blick unseriös. Vermerkt sind Telefonnummer