Nicht nur wegen Apple wird Varta immer nachhaltiger

Ellwangen/Cupertino.

Es ist offiziell: Varta gehört zu den Zulieferern von Apple. Was in der Branche bereits seit Monaten bekannt ist, hat der US-Konzern nun auch offiziell verkündet. Wie Apple-Managerin Sarah Chandler jüngst in Berlin während der Konferenz „Electronics Goes Green“ des Fraunhofer-Instituts IZM erklärte, geht die Kooperation allerdings über eine reine Lieferbeziehung hinaus. Denn Varta hat sich verpflichtet, für die Produktion der Apple-Komponenten komplett auf erneuerbare Energien umzusteigen. Die Varta-Zellen kommen vor allem in den Kopfhörern des Unternehmens aus Cupertino