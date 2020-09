Hensoldt will an die Börse

Rüstungselektronik Der Konzern soll dank weltweit steigender Rüstungsausgaben kräftig wachsen und sieht den Gang an die Börse als „neues Kapitel“. Was das für den Standort Oberkochen bedeutet.

Oberkochen/Taufkirchen.

Thomas Müller ist von dem Schritt vollkommen überzeugt. „Unsere Sensorik wird in Zukunft entscheidend sein im Markt der Verteidigungseletronik“, erklärt der Vorstandschef des Rüstungselektronikhersteller Hensoldt mit Sitz in Taufkirchen bei München und Standort in Oberkochen. Allein im vergangenen Jahr habe das Marktvolumen mehr als 100 Milliarden Euro betragen, der Bereich Sensorik lag bei 15 Milliarden Euro. Um rund sechs Prozent pro Jahr soll dieses Segment, in dem Hensoldt zu Hause ist, bis zum Jahr 2024 wachsen. Das Unternehmen will nun an die Börse. „Wir freuen uns auf diesen Weg“, sagt