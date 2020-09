Corona: Viele wollen einen Bello

Pandemie Die Nachfrage nach Hunden im Tierheim Dreherhof ist in der Krise enorm gestiegen. Was künftige Besitzer wissen sollten.

Aalen

Eine Pandemie kann ganz schön einsam machen: keine Urlaubsreisen in ferne Länder, keine Partys, keine Feste. Bei vielen ist Corona-Cocooning angesagt, „Verpuppen“ also in den eigenen vier Wänden. Fakt ist: Mit einem Haustier, einem Hund zum Beispiel, fühlt man sich während der Krise weniger allein. Gesellschaft im Home-Office, Gassi Gehen als Zeitvertreib. Und Fakt ist auch: Die Nachfrage nach Hunden bei Züchtern und in Tierheimen ist seit Beginn der Corona-Krise rasant gestiegen.

Das bestätigt Hans Wagner, Inhaber des Aalener Tierheims Dreherhof. „Seit der Corona-Krise vermitteln wir