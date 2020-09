Mit Hygienekonzept den Läufern eine Chance bieten

Der LAC Essingen wagt sich. Wagt sich daran, ein Laufevent umzusetzen. Denn viele Läufe wurden aufgrund der Coronapandemie abgesagt, die Essinger Leichtathleten wollen die Panoramaläufe in diesem Jahr umsetzen. „Wir tun es für die Läufer“, sagt Helmut Gentner vom LAC. Die suchten den Wettkampf, die Laufpraxis, die Zeiten, um sich aufs nächste Jahr vorzubereiten. „Wir möchten den vielen Läufern und Athleten in unserer Region die Möglichkeiten für einen Wettkampf anbieten und zeigen, dass es auch trotz und auch mit Corona möglich ist.“ Der LAC will nicht stillstehen. „Es geht weiter. Zwar in kleinen Schritten,