Fundstück: ein Speisepilz im XXL-Format

Lauchheim. Einen schneeweißen Pilz im XXL-Format hat Glückspilz Martin Rieger aus Lauchheim gefunden. Der Riesenbovist hat einen „Bauchumfang“ von 143 Zentimeter und wiegt gut 4,5 Kilogramm.

„Ich war mit dem Rad im Kugeltal unterwegs“, sagt er. Den kolossalen Zufallsfund hat er bei Hülen, mitten auf einer Wiese entdeckt. Ein Schwergewicht zwischen vielen kleineren solcher Exemplare.

Martin Rieger kennt sich aus. Schon 2019 hat er so einen Sonderling mit nach Hause gebracht. „Der wog kaum zwei Kilo und hat noch in den Rucksack gepasst.“ Nicht so das Fundstück der Woche. Seinen lateinischen