Pop-Akkordeon trifft auf Jazz-Gitarre

Kultursommer Yvonne Grünwald begeistert beim Handharmonika-Club „Remstalklang” in Lorch-Waldhausen.

Wer Akkordeons mit Shanties und böhmischer Marschmusik in Verbindung setzt, sah sich am Sonntagabend im evangelischen Gemeindezentrum von Waldhausen getäuscht. Am letzten „offiziellen“ Veranstaltungsabend aus der Reihe des Waldhäuser-Kultursommers hat der Handharmonika-Club Waldhausen (HHC) Yvonne Grünwald mit ihrem Pop-Akkordeon und den Jazz-Gitarrist Tino Kahl auf die Bühne geholt. Mit 80 Personen war das Gemeindezentrum „coronabedingt ausverkauft“.

Die junge Künstlerin kann in ihrer 30-jährigen Musikerkarriere auf einige beachtliche Erfolge zurückblicken. Mit sechs Jahren begann Yvonne Akkordeon zu spielen; bereits