Ein Münsterländer liebt das Kloster

Kirchheim

Am 13. September ist der Tag des Denkmals. Normalerweise führt Edwin Michler dann zahlreiche Besucher durch das Kloster in Kirchheim am Ries. Dieses Jahr ist jedoch wegen Corona alles anders, keine Führung ist geplant und man merkt dem Heimatforscher an, was ihm dadurch entgeht.

„Ich bin durch Heirat ins Kloster gekommen,“ lacht der 76-Jährige. 1968 kam er aus dem Münsterland zu Zeiss in Oberkochen. Über den BDKJ lernte er seine Frau Marlene kennen. Sie heirateten und er zog zu ihr innerhalb die Klostermauern. So wurde sein Interesse für das Gemäuer geweckt. Er begann Ausstellungen zu organisieren, las sich durch