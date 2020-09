Die Haushaltssperre ist aufgehoben

Gemeinderat Die finanzielle Entwicklung der Stadt stimmt zuversichtlich, auch dank üppiger Finanzhilfen von Bund und Land. Vor den Haushaltsberatungen geht die Verwaltung in Klausur.

Ellwangen

Es war der Stadtkämmerer Joachim Koch, der am 28. Mai angesichts der Coronakrise dringend zum Beschluss einer Haushaltssperre geraten hat. Bei der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend sprach er sich für die Aufhebung aus: „Wir haben zwischenzeitlich eine positive finanzielle Entwicklung“, meinte er und führte unter anderem das Veranlagungssoll bei der Gewerbesteuer an, das aktuell wieder über dem Planansatz von 19 Millionen Euro liege.

Außerdem könne man davon ausgehen, dass aus der coronabedingten Gewerbesteuer-Ausgleichszahlung von Bund und Ländern rund fünf Millionen Euro in der Stadtkasse landen.

Errechnet