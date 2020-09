Künftig mehr Geld für den Wasserverband Obere Jagst

Ellwangen. 52 500 Euro zahlte die Stadt bislang an Umlage für den Wasserverband Obere Jagst. Künftig wird es doppelt so viel sein. Das teilte Stadtkämmerer Joachim Koch bei der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend mit. Ursache ist ein neuer Beitragsschlüssel für die Mitgliedsgemeinden, der bei der jüngsten Verbandsversammlung festgelegt wurde. Künftig werden die Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Niedrigwasseranreicherung besonders hoch gewichtet, mit 80 Prozent, sonstige Funktionen der Wasserrückhaltebecken, etwa für Erholung, Baden und Naturschutz machen 10 Prozent aus, die Einwohnerzahl weitere 10 Prozent.

Obwohl der Umlagebedarf