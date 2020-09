Erfolgreiche Nachwuchskräfte in der Altenpflege planen den nächsten Karriereschritt

Absolventen 17 Altenpflegerinnen und -pfleger sowie 14 Altenpflegehelferinnen und -helfer haben in Kooperation mit ambulanten und stationären Einrichtungen erfolgreich ihre Abschlussprüfungen der Altenpflegeschule am Kreisberufsschulzentrum Ellwangen bestanden. Neben den schriftlichen und mündlichen Prüfungen an der Schule musste eine Simulationsprüfung Corona bedingt, ebenfalls an der Schule, die praktische Prüfung in den Einrichtungen ersetzten. Im Bereich Fort- und Weiterbildung haben 18 Pflegefachkräfte die zweijährige berufsbegleitenden Weiterbildung zur Leitung einer Pflege- und Funktionseinheit (PDL) absolviert. Weitere 19 Pflegefachkräfte