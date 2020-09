Ein würziger Gesundmacher

Durlangen

Sie war 2004 die Heilpflanze des Jahres – die Schafgarbe. „Die Auszeichnung trägt sie zu Recht, denn dieses Kraut hat es in sich“, sagt Kräuterpädagogin Bärbel Kenner. Dies verrate schon der Name. „Garbe“ leite sich vom althochdeutschen „garwe“ ab, was so viel heiße wie Gesundmacher. Die Schafgarbe, erklärt die Expertin, gehöre zu den Korbblütlern. Die Blütezeit liegt zwischen Ende Mai und Oktober, die Blüten sind in der Regel weiß oder rosa gefärbt. An Inhaltsstoffe zählt Bärbel Kenner auf: Gerbstoffe, Flavonoide, ätherisches Öl, Bitterstoffe und antibiotische Substanzen.