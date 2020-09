Fördergelder für smarte Aalener City

Digitalisierung Erfolgreiche interkommunale Bewerbung von Aalen und Heidenheim für das Modellprojekt „Smart Cities“ der Bundesregierung bringt Millionen-Förderung in die Region.

Aalen/Heidenheim

Die Bundesregierung fördert die digitale Modernisierung der Kommunen durch sogenannte Smart-City-Modellprojekte. Im Auftrag und in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat werden daher integrierte Smart-City-Strategien und deren Umsetzung mit Investitionen bis zu 65 Prozent der investierten Gesamtsumme gefördert. Ziel der Bundesregierung sind lebenswerte und handlungsfähige Kommunen. Dazu sind neue Technologien in den Dienst der Menschen und übergeordneter Ziele des Gemeinwohls zu stellen. Am Dienstag hat Horst Seehofer die ausgewählten 32 Modellprojekte vorgestellt. Die gemeinschaftliche