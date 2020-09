Klaus Pavel plaudert am Kamin

Aalen

Am Abend vor seiner Verabschiedung spricht der scheidende Landrat Klaus Pavel im Verlagshaus der SDZ-Medien über die vergangenen 24 Jahre. Das Forum dazu bietet die Reihe „Am Kamin mit ...“. Michael Länge, Redaktionsleiter der Gmünder Tagespost, und SchwäPo-Redaktionsleiter Jürgen Steck verrät Pavel dabei unter anderem, was ihm im Leben Halt gibt und was er am Ende seiner Amtszeit bedauert.

24 Jahre – so lange berichten auch schon Jürgen Steck und Michael Länge über das Geschehen im Ostalbkreis. „Das ist heute Abend also ein idealer Gesprächsrahmen“, sagt Bernhard